Бывший переводчик американских военных раскрыл подробности задержания Саддама Хусейна

Во время задержания экс-президента Ирака Саддама Хусейна американские военные распылили какой-то усыпляющий газ и украли часть его личных вещей. Об этом на условиях анонимности рассказал сотрудничавший с ними иракский переводчик, пишет РИА Новости.

Он рассказал, что вычислить бывшего иракского лидера удалось через его охранника, который покупал на местных рынках самые дорогостоящие продукты. Это вызвало подозрение у американцев, они проследили путь охранника и таким образом вычислили местонахождение Хусейна.

На ферму, где находился экс-президент, был направлен спецназ и высажен десант. При этом переводчику не разрешили приблизиться к месту операции, так как он был без противогаза, однако он видел, как американцы выводили задержанных. Самого Хусейна эвакуировали на вертолете.

По словам переводчика, в помещении, где находился Хусейн, распылили усыпляющий газ, а на самой ферме растения были покрыты каким-то белым порошком. Он добавил, что военные украли большую часть из личных предметов Хусейна, некоторые брали его вещи на память.

Саддам Хусейн был арестован 13 декабря 2003 года, а 30 декабря 2006 года его казнили. Экс-президента Ирака арестовали после вторжения американских войск на территорию этой страны. Предлогом для таких действий стал поиск оружия массового поражения, но его наличие в Ираке так не подтвердилось. В тоже время обвинение смогло доказать вину Хусейна в убийствах местного населения.