Биометрия по желанию, умные счетчики и увеличение МРОТ: что изменится в жизни россиян с января 2022 года

С начала 2022 года вступят в силу новые законы, которые касаются различных сфер жизни россиян. В частности, вырастет минимальный размер оплаты труда.

Так, граждан России коснутся изменения в налоговых вычетах. Государство может вернуть часть денег, потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги. Это стало частью социального вычета. Применить его можно к доходам, полученным с 1 января 2022 года.

Также с января обретает силу закон, фиксирующий упрощенный порядок получения инвестиционного и имущественных вычетов по налогам на доходы физических лиц. Они будут взаимодействовать с налоговой через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физлиц». При этом никаких деклараций для этого подавать не требуется.

Кроме того, будет увеличен МРОТ до 13 890 рублей в месяц. Напомним, что ранее он был равен 12 792 рублям. Также с нового года возрастет и размер прожиточного минимума. В целом по стране на душу населения он составит 12 654 рубля, для трудоспособного населения — 13 793 рубля, для находящихся на пенсии россиян — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля.

С нового года россиянам будут назначать пенсию по инвалидности без заявления. Также не потребуется заполнять заявление для получения соцдоплат к пенсии, например до уровня прожиточного минимума.

Россиян также ждут изменения в пособиях на детей до трех лет. Так, в стране возрастет количество семей, которые смогут получать такую ежемесячную выплату на первого и второго ребенка. Для этого нужно, чтобы доход на каждого члена семьи не был выше двух прожиточных минимумов для трудоспособного населения в субъекте.

С января следующего года, если российский гражданин не захочет проходить идентификацию или аутентификацию с использованием его биометрии, то это не будет являться основанием для отказа ему в обслуживании и оказании госуслуг.

Также вступают в силу нормы, согласно которым материнский капитал индексируется по фактической, а не по прогнозной инфляции. Размер материнского капитала будет ежегодно пересматриваться 1 февраля. До этой даты сумма выплаты составляет 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей на второго.

С январе 2022 года лимит «Пушкинской карты» увеличится до 5 000 рублей. Напомним, что карту могут получить молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет.

Кроме того, со следующего года россиянам будут устанавливать только умные счетчики - интеллектуальные приборы учета электроэнергии. При этом такой прибор будет передавать показания в управляющую компанию. Следует отметить, что гражданам не придется покупать счетчики.

С нового года будет запрещено использовать слово «вино» и производные от него на этикетках в наименовании спиртных напитков, полученных брожением не винограда. С января такая продукция будет считаться фальсификатом.