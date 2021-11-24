Путин предложил распространить «Пушкинскую карту» на российское кино
Российский президент Владимир Путин предложил поддержать российский кинематограф, распространив программу «Пушкинская карта» на покупку билетов для просмотра отечественных фильмов. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе совещания с правительством страны.
«Союз кинематографистов в Министерство культуры обращается до сих пор с просьбами поддержать их материально. Вот это одна из форм поддержки, которая не требует дополнительного выделения ресурсов, имея в виду, что в бюджете следующего года эти деньги уже предусмотрены», - предложил Путин, обратившись к премьеру РФ Михаилу Мишустину.
Российский лидер отметил, что речь идет о художественных и документальных фильмах отечественного производства. Глава правительства, в свою очередь, назвал идею «очень хорошей».
«Пушкинская карта» представляет собой банковскую карту, которая с 1 сентября 2021 года позволяет школьникам и студентам в возрасте от 14 до 22 лет приобретать билеты на культурные мероприятия.