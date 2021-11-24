В стране и мире Путин предложил распространить «Пушкинскую карту» на российское кино Светлана Иванова Речь идет о художественных и документальных фильмах отечественного производства. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Максим Блинов, РИА Новости Читайте нас на: Российский президент Владимир Путин предложил поддержать российский кинематограф, распространив программу «Пушкинская карта» на покупку билетов для просмотра отечественных фильмов. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе совещания с правительством страны. «Союз кинематографистов в Министерство культуры обращается до сих пор с просьбами поддержать их материально. Вот это одна из форм поддержки, которая не требует дополнительного выделения ресурсов, имея в виду, что в бюджете следующего года эти деньги уже предусмотрены», - предложил Путин, обратившись к премьеру РФ Михаилу Мишустину. Российский лидер отметил, что речь идет о художественных и документальных фильмах отечественного производства. Глава правительства, в свою очередь, назвал идею «очень хорошей». «Пушкинская карта» представляет собой банковскую карту, которая с 1 сентября 2021 года позволяет школьникам и студентам в возрасте от 14 до 22 лет приобретать билеты на культурные мероприятия. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика