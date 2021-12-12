Депутат Госдумы рассказала, какие выплаты увеличат в 2022 году

Размер материнского капитала и некоторых социальных пособий и выплат увеличится в 2022 году. Такое заявление сделала член комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«В 2022 году МРОТ и прожиточный минимум вырастут на 8,6%, опережая инфляцию. В результате, поднимутся пособия по нетрудоспособности, пособия семьям с детьми», – отметила она в разговоре с URA.RU.

Кроме того, по словам депутата, вырастет размер пенсионных выплат и маткапитала. С 1 февраля следующего года они будут увеличены на уровень реальной, а не прогнозной, инфляции.

Ранее сообщалось, что в Правительстве РФ приняли решение выделить 13,8 миллиардов рублей для оказания поддержки детям из малообеспеченных семей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.