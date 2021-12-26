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Песков назвал вопросом жизни и смерти для РФ расширение НАТО на восток

Алексей Курильченко
14:34 26.12.2021
Об этом пресс-секретарь президента РФ заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».
Песков назвал вопросом жизни и смерти для РФ расширение НАТО на восток
© Фото: Pavlo Gonchar, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Расширение НАТО на Украину, в Грузию и Молдавию - вопрос жизни и смерти для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«И в этом плане, конечно, распространение НАТО на такие страны как Украина, наверняка другие страны, которые были на территории Советского Союза... это уже вопрос, ну, фактически, жизни и смерти для нас», - сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российский ответ на потенциальное расширение НАТО на восток может быть разным. По словам российского лидера, конкретное решение будет зависеть от предложений российских военных экспертов.

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