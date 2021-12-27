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Рябков заявил, что Россия должна не допустить продвижения НАТО на восток

Виктория Ивашечкина
11:42 27.12.2021
По словам замглавы МИД РФ, Запад должен задуматься, что для российской стороны может быть унизительно идти навстречу его ультимативным требованиям.
Рябков заявил, что Россия должна не допустить продвижения НАТО на восток
© Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости
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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия должна положить конец продвижению НАТО на восток, а также исключить вступление Украины в альянс.

«Вопрос срочный, эскалация серьезная, мы должны положить конец продвижению НАТО, натовских возможностей дальше на восток», - рассказал дипломат в интервью журналу «Международная жизнь». 

Кроме того, по словам Сергея Рябкова, вопрос о вхождении Украины в альянс действительно имеет для России очень важное значение.

«Вопрос о перспективе вхождения Украины в НАТО имеет для нас, по меньшей мере, столь же важное, если не большее значение, чем для самой Украины», - отметил замглавы МИД РФ.

Также Сергей Рябков заявил, что Запад должен задуматься, что для российской стороны может быть унизительно идти навстречу его ультимативным требованиям.

МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов НАТО. Они были переданы помощнику госсекретаря США Карен Донфрид 15 декабря.

В частности, Москва предложила Вашингтону обязать друг друга не размещать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территорию друг друга.

Ранее сообщалось, что в ООН поприветствовали диалог между РФ и США в целях снижения напряженности и защиты регионального мира.

По словам заместителя официального представителя Генсека ООН Фархана Хака, организация напоминает всем сторонам об их ответственности за обеспечение мирного урегулирования конфликта на востоке Украины в соответствии с Минскими соглашениями.

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