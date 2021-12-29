Путин проведет встречу с Лукашенко в Санкт-Петербурге

Российский лидер Владимир Путин проведет встречу с белорусским президентом Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге в среду, 29 декабря. Глава РФ прибыл в Северную столицу в понедельник, 27 декабря.

Ранее пресс-секретарь президента РФ подтвердил ТАСС, что в среду состоится встреча президентов двух стран. Переговоры анонсировала и пресс-служба Александра Лукашенко.

Также сообщалось, что президенты в ходе переговоров могут обсудить актуальные вопросы сотрудничества между двумя странами. Планируется, что после встречи президенты вместе сыграют в хоккей.

В Санкт-Петербурге Владимир Путин проведет три дня. Все основные мероприятия в его графике связаны с взаимодействием по линии Содружества Независимых Государств.

Напомним, последняя очная встреча Путина и Лукашенко состоялась 9 сентября в Москве. Лидеры двух стран согласовали 28 союзных программ, которые определяют дальнейшую интеграцию Москвы и Минска.

Во вторник, 28 декабря, Путин провел встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. В частности, в ходе встречи российский лидер напомнил о сотрудничестве двух стран. Он сказал, что в сложный период предыдущего года Россия и Казахстан смогли не допустить серьезного спада экономики, а в этом году рост составил уже более 30%.