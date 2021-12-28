Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин примет участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге

Иван Линдеманн
05:58 28.12.2021
В Санкт-Петербурге президент проведет три дня.
Путин примет участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге
© Фото: Kremlin Pool, globallookpress
Читайте нас на:

Президент России Владимир Путин примет участие в неформальном саммите глав СНГ в Санкт-Петербурге. Глава государства прибыл в Северную столицу 27 декабря.

В Санкт-Петербурге президент проведет три дня. Все основные мероприятия в его графике связаны с взаимодействием по линии Содружества Независимых Государств. Помимо неформального саммита, в Петербурге пройдет встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Ранее президент России уже встретился с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном в Санкт-Петербурге. Стороны обсудили ситуацию на границе с Афганистаном, президент России заявил о поставках военной техники в Таджикистан для укрепления границ на фоне ситуации в регионе. В ходе встречи Путин назвал Таджикистан одним из верных, надежных и близких союзников.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:52 Спорт
Россия обыграла Швейцарию в матче МЧМ-2022 по хоккею
00:08 В стране и мире
Найден совершивший жесткую посадку в Удмуртии вертолет Ми-2
03:20 В стране и мире
Стало известно о состоянии выжившего при жесткой посадке Ми-2 в Удмуртии
22:12 Армия
Ракета космического назначения «Ангара-А5» взята на сопровождение наземными средствами ВКС
22:05 В стране и мире
Глава ЦБ рассказала об уровне инфляции в уходящем году
Популярное
Видео
Столб пламени: кадры полыхающей цистерны с газом в Москве
Видео
Безопасность россиян превыше всего: как ровно 31 год назад создавался Корпус спасателей при участии Сергея Шойгу
Названы главные симптомы «предновогодней депрессии»
Назван напиток, который вдвое увеличивает риск онкологии
Видео
Опубликованы кадры первого полета МС-21-300 с российским композитным крылом
Дерматолог раскрыла причины раннего появления седых волос
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.