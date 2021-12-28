Путин примет участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин примет участие в неформальном саммите глав СНГ в Санкт-Петербурге. Глава государства прибыл в Северную столицу 27 декабря.

В Санкт-Петербурге президент проведет три дня. Все основные мероприятия в его графике связаны с взаимодействием по линии Содружества Независимых Государств. Помимо неформального саммита, в Петербурге пройдет встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Ранее президент России уже встретился с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном в Санкт-Петербурге. Стороны обсудили ситуацию на границе с Афганистаном, президент России заявил о поставках военной техники в Таджикистан для укрепления границ на фоне ситуации в регионе. В ходе встречи Путин назвал Таджикистан одним из верных, надежных и близких союзников.