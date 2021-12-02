В Европе сообщили о легком и бессимптомном течении «омикрона»

В Европе число подтвержденных случаев заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» составило 59. Об этом сообщили в Европейском центре по борьбе с болезнями и их профилактики (ECDC). По данным на 1 декабря, за сутки количество инфицированных мутировавшим COVID-19 увеличилось на 15.

«Омикрон» выявили в 11 европейских странах: три случая в Австрии, два - в Бельгии, один - в Чехии, четыре - в Дании, один - во французской провинции Реюньон, девять - в Германии, четыре - в Италии, 16 - в Нидерландах, 14 - в Португалии, два - в Испании, три - в Швеции.

В ведомстве отметили, что большинство случаев выявлено после поездок людей в страны Южной Африки. Стоит отметить, что некоторые заболевали после стыковочных рейсов по другим направлениям между Африкой и Европой.

ECDC подчеркивает, что на данный момент «все случаи, по которым есть данные о степени тяжести, были либо бессимптомными, либо легкими», не было ни смертельных, ни случаев тяжелого течения болезни.