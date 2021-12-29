Диетолог объяснила, как снизить калорийность салатов с майонезом

Майонез не причинит вреда организму, если использовать его в небольшом количестве. Об этом сообщила диетолог Анна Мелехина. Она напомнила, что в состав соуса входят абсолютно безобидные продукты: яйца, растительное масло, горчица, уксус, сахар и соль.

«Но надо следить за его количеством в качестве заправки. Стоит задумываться, сколько его нужно, сколько калорий можно получить, если съесть одну порцию салата», - пояснила врач в интервью радио Sputnik.

Диетолог отметила, что чаще всего майонезом заправляют те блюда, которые сами по себе уже достаточно калорийны. К примеру, оливье в таком случае не стоит считать легкой закуской, это полноценное второе блюдо.

«Если по-хорошему, то к этому салату лучше бы добавить что-то овощное, а не мясное. Майонез делает еще калорийнее и без того сытные салаты. Но если съедать столовую ложку этого соуса в день, то ничего страшного не произойдет», - уточнила Мелехина.

Также диетолог рассказала, как можно снизить калорийность этого соуса. Вариантов несколько: смешать 50 на 50 с греческим йогуртом или с нежирной сметаной, сочетать майонез с лимонным соком, кетчупом и другими соусами.

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