Несмотря на бойкот: США планируют отправить 18 дипломатов на Олимпиаду в Пекине

США собираются отправитель на Олимпийские игры в Пекине 18 дипломатов, несмотря на дипломатический бойкот. Об этом пишет газета South China Morning Post.

По данным издания, в Китае получили заявления на визы для 18 официальных лиц, которые будут предоставлять консульские и дипломатические услуги для защиты американских спортсменов. При этом в Госдепе США объявили, что эти действия не следует рассматривать как официальное или дипломатическое представительство Штатов на Олимпиаде. По словам представителя ведомства, позиция администрации США по поводу бойкота Игр осталась без изменений.

Ранее в Белом доме заявили, что представители американских властей не намерены посещать Китай во время зимней Олимпиады. Уточнялось, что бойкотирование Игр затронет лишь официальных государственных лиц США и не коснется спортсменов. В Китае осудили США за подобные шаги, назвав их политической манипуляцией.