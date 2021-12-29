Матч молодежного чемпионата мира по хоккею Чехия - Финляндия отменили из-за COVID-19

Матч сборных Чехии и Финляндии на молодежном чемпионате мира по хоккею отменен из-за одного случая заражения COVID-19 в составе чешской команды. Об этом сговорится в сообщении пресс-службы Международной федерации хоккея.

Таким образом, чешским хоккеистам засчитано техническое поражение в игре со счетом 0:1. Команда была помещена на карантин.

Днем ранее в рамках данного чемпионата был отменен матч молодежных сборных США и Швейцарии из-за двух случаев заражения коронавирусом в составе американцев. Американской сборной также было засчитано техническое поражение со счетом 0:1.