Врач назвал чудо-овощ в борьбе с раком

Употребление брюссельской капусты предохраняет от развития рака. Об этом рассказал суперинтендант-фармацевт компании Medicine Direct Хуссейн Абдех. По словам специалиста, овощ содержит много клетчатки и других полезных веществ, которые защищают от онкологии. В частности, нутриенты, которыми богата брюссельская капуста, помогают укреплять антиоксидантную защиту организма, которая отвечает за устранение нарушений клеточных структур, являясь «ловушкой» для свободных радикалов.

По словам специалиста, включение овоща в рацион способно предотвращать рост опухолей, а также подавлять выработку гормонов, связанных с образованием рака. Главным образом, употребление брюссельской капусты защищает от развития рака легких, желудка, простаты, груди, почек и мочевого пузыря, пишет Daily Express.

Другие крестоцветные, среди которых цветная и белокочанная капуста, брокколи, кольраби, рукола, брюква, репа, редис и кресс-салат, также снижают риск развития рака, добавил специалист.

Смертность от онкологических заболеваний сегодня находится на втором месте после сердечно-сосудистых. В 2020 году в мире зафиксировано примерно 19,3 миллиона новых случаев онкозаболеваний, почти 10 миллионов пациентов умерли.