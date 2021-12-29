Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Медведчук назвал пещерной русофобией решение Зеленского о закрытии двух телеканалов

Ян Брацкий
16:59 29.12.2021
По словам политика, закрытые телеканалы были ориентированы на русскоязычных украинцев и исповедовали восстановление отношений с Россией.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Wikimedia
Читайте нас на:

Пещерная русофобия и примитивная политика. Так закрытие еще двух оппозиционных телеканалов на Украине охарактеризовал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук. Решение об отзыве лицензии на вещание было принято накануне.

«Пять закрытых телеканалов за год - особенная характеристика для любой власти. Никто этот рекорд не побьет. Право на вещание может быть отозвано только через надзирающий орган и по решению суда. Это расправа. Вчерашние каналы закрыты незаконно в результате преступных действий власти», - уверен Медведчук.

Главным инициатором наступления на свободу слова является Владимир Зеленский, добавил он. Борьба с журналистами стала инструментом государственной политики на Украине, считает Виктор Медведчук.

«Зеленский борется с оппозицией, а это были оппозиционные каналы, которые смотрели русскоязычные украинцы. На этих каналах исповедовалась не антироссийская истерия и пещерная русофобия, а политика восстановления отношений. Это не подходит Зеленскому, который проводит радикальную политику в угоду узких кругов», - добавил политик.

По словам Виктора Медведчука, сегодня 40% украинцев хорошо относятся к России, 47% относятся плохо, а еще 13% не определились со своим отношением к восточному соседу. Как в таких неоднозначных условиях принимать столь радикальные решения - непонятно, недоумевает глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию информационной безопасности, которая предполагает в числе прочего противостояние с Россией в информационной сфере. Согласно тексту стратегии, информационная политика РФ якобы представляет угрозу Украине и другим «демократическим государствам». По мнению Медведчука, это продолжение русофобской политики и зачистка информационного поля.

«Вчера на заседании правительства приняли стратегию информационной безопасности. Закрыли рот всем инакомыслящим до 2025 года. То есть чтобы дать Зеленскому переизбраться. В рамках этой стратегии решено утвердить общенациональную идентичность. В нарушении Конституции, где гарантировано политическое и идеологическое многообразие. Власть установлена на диктатуру и полную узурпацию», - констатировал Виктор Медведчук.

Первые отзывы лицензий на вещание телеканалов на Украине начались в феврале уходящего года. Тогда «под нож» властей Украины попали ZIK, «112 Украина» и NewsOne. Похожая судьба постигла их аккаунты в YouTube.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:21 В стране и мире
Видео
«Крик души осознавших»: Медведчук о реакции ЕС на предложения РФ о нерасширении НАТО
16:55 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что Союзное государство в 2021 году сделало существенный шаг вперед
15:33 В стране и мире
Видео
Волонтер раскрыла подробности поисков замерзшего насмерть в Дубне школьника
14:15 В стране и мире
В ФАС оценили возможность резкого скачка цен на бензин в 2022 году
11:43 В стране и мире
«Искали более 300 человек»: волонтер раскрыла подробности гибели школьника на морозе в Подмосковье
Популярное
Мясников объяснил опасность обезболивающих при похмелье
Диетолог объяснила, как снизить калорийность салатов с майонезом
Главный онколог Минздрава рассказал о самом «ярком» признаке рака
Видео
Шойгу исполнил мечту мальчика из Владимирской области полетать на военном вертолете
Стало известно о состоянии избитого в Москве фигуриста Соловьева
Видео
Безопасность россиян превыше всего: как ровно 31 год назад создавался Корпус спасателей при участии Сергея Шойгу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.