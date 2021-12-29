Медведчук назвал пещерной русофобией решение Зеленского о закрытии двух телеканалов

Пещерная русофобия и примитивная политика. Так закрытие еще двух оппозиционных телеканалов на Украине охарактеризовал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук. Решение об отзыве лицензии на вещание было принято накануне.

«Пять закрытых телеканалов за год - особенная характеристика для любой власти. Никто этот рекорд не побьет. Право на вещание может быть отозвано только через надзирающий орган и по решению суда. Это расправа. Вчерашние каналы закрыты незаконно в результате преступных действий власти», - уверен Медведчук.

Главным инициатором наступления на свободу слова является Владимир Зеленский, добавил он. Борьба с журналистами стала инструментом государственной политики на Украине, считает Виктор Медведчук.

«Зеленский борется с оппозицией, а это были оппозиционные каналы, которые смотрели русскоязычные украинцы. На этих каналах исповедовалась не антироссийская истерия и пещерная русофобия, а политика восстановления отношений. Это не подходит Зеленскому, который проводит радикальную политику в угоду узких кругов», - добавил политик.

По словам Виктора Медведчука, сегодня 40% украинцев хорошо относятся к России, 47% относятся плохо, а еще 13% не определились со своим отношением к восточному соседу. Как в таких неоднозначных условиях принимать столь радикальные решения - непонятно, недоумевает глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию информационной безопасности, которая предполагает в числе прочего противостояние с Россией в информационной сфере. Согласно тексту стратегии, информационная политика РФ якобы представляет угрозу Украине и другим «демократическим государствам». По мнению Медведчука, это продолжение русофобской политики и зачистка информационного поля.

«Вчера на заседании правительства приняли стратегию информационной безопасности. Закрыли рот всем инакомыслящим до 2025 года. То есть чтобы дать Зеленскому переизбраться. В рамках этой стратегии решено утвердить общенациональную идентичность. В нарушении Конституции, где гарантировано политическое и идеологическое многообразие. Власть установлена на диктатуру и полную узурпацию», - констатировал Виктор Медведчук.

Первые отзывы лицензий на вещание телеканалов на Украине начались в феврале уходящего года. Тогда «под нож» властей Украины попали ZIK, «112 Украина» и NewsOne. Похожая судьба постигла их аккаунты в YouTube.