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Зеленский утвердил стратегию информационной безопасности Украины для противодействия РФ

Иван Линдеманн
23:43 28.12.2021
Согласно тексту стратегии, информационная политика РФ якобы представляет угрозу Украине и другим «демократическим государствам».
Зеленский утвердил стратегию информационной безопасности Украины для противодействия РФ
© Фото: Volodymyr Zelensky via Globallookpress
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Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию информационной безопасности. Она предполагает в числе прочего противостояние с Россией в информационной сфере.

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского президента. Указ вступает в силу со дня опубликования. Также он признает утратившими силу предыдущие документы, определявшие политику информационной безопасности Украины.

«Признать утратившей силу статью 2 указа президента Украины от 25 февраля 2017 года № 47 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 декабря 2016 года "О Доктрине информационной безопасности Украины"», - говорится в тексте указа.

Согласно тексту стратегии, информационная политика РФ якобы представляет угрозу Украине и другим «демократическим государствам». В этой связи стратегия предполагает использовать механизм мониторинга таких «угроз» и применять санкции за нарушения в этой сфере.

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