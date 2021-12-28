В стране и мире Зеленский утвердил стратегию информационной безопасности Украины для противодействия РФ Иван Линдеманн Согласно тексту стратегии, информационная политика РФ якобы представляет угрозу Украине и другим «демократическим государствам». © Фото: Volodymyr Zelensky via Globallookpress Читайте нас на: Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию информационной безопасности. Она предполагает в числе прочего противостояние с Россией в информационной сфере. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского президента. Указ вступает в силу со дня опубликования. Также он признает утратившими силу предыдущие документы, определявшие политику информационной безопасности Украины. «Признать утратившей силу статью 2 указа президента Украины от 25 февраля 2017 года № 47 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 декабря 2016 года "О Доктрине информационной безопасности Украины"», - говорится в тексте указа. Согласно тексту стратегии, информационная политика РФ якобы представляет угрозу Украине и другим «демократическим государствам». В этой связи стратегия предполагает использовать механизм мониторинга таких «угроз» и применять санкции за нарушения в этой сфере. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика