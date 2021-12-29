Путин заявил, что Союзное государство в 2021 году сделало существенный шаг вперед

В 2021 году был сделан значительный шаг вперед в развитии Союзного государства. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«На мой взгляд, вчерашние встречи (28 декабря в Санкт-Петербурге прошел неформальный саммит СНГ. - Прим. ред.) были очень продуктивными. Мы поговорили по целому ряду направлений о развитии отношений со странами СНГ. Сегодня есть возможность в спокойном режиме, не спеша поговорить о двусторонних отношениях России и Беларуси, результатах строительства Союзного государства. У нас действительно в этом году сделан существенный шаг вперед в ходе согласования позиций по основным направлениям», - сказал Путин.

Российский лидер напомнил, что стороны подписали 28 союзных программ о развитии интеграции, и данные документы, по его словам, для РФ и Белоруссии - это «ключевые вещи, которые могут быть незаметны на первый взгляд, но являются существенными с точки зрения строительства современных международных, но в то же время близких интеграционных процессов».

Речь, по словам Владимира Путина, идет прежде всего о финансах, налогах, таможенном и фискальном законодательстве.

«Это прежде всего финансы, налоговое, таможенное, фискальное законодательство. Это очень важно и будет создавать лучшие условия для развития экономики двух стран», - подчеркнул президент РФ.

Путин также заявил, что стороны наметили серьезные планы по реализации взаимодействия, и поблагодарил Лукашенко за то, что в РБ неизменно поддерживают курс на развитие интеграции с Россией.