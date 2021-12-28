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Путин объяснил, почему страны СНГ лучше переживают пандемию

Роман Захаров
15:32 28.12.2021
По мнению президента России, этому способствуют сохранившиеся еще со времен СССР исторические связи.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Исторические связи и сотрудничество способствуют тому, что страны СНГ проходят период пандемии лучше, чем остальные государства. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин.

На неформальном саммите СНГ Путин заявил, что за минувшие десятилетия произошло много серьезных перемен, однако само создание Содружества было оправданным. Страны усилили взаимодействие по многим направлениям, включая сферы безопасности и экономики.

«Сохранившиеся связи еще со времен Советского Союза играют свою положительную роль - общие коммуникации, общие предприятия, которые работают, как партнеры - цепочки создания дополнительной стоимости в достаточно высокой степени кооперации, все это не только сохранилось, но многое было продвинуто, развито на совершенно новой почве, совершенно новой базе. Это дает нам возможность проходить нам тяжелое время пандемии... но нам, сохраняя те возможности и конкурентные преимущества, которые достались из прошлого, удается преодолевать эти сложности даже лучше, чем в других странах мира», - сказал глава государства.

По словам российского лидера, все присутствующие в той или иной мере поддержали проведение саммита в Санкт-Петербурге и поблагодарили инициаторов данной встречи.

Помимо этого, Путин пригласил главу Роспотребнадзора Анну Попову выступить на саммите и рассказать о дальнейшей работе по борьбе с COVID-19.

Попова, в свою очередь, призвала выстраивать единую региональную систему по развитию научных исследований и обмена информацией для противостояния угрозам биологической безопасности. Она при этом отметила, что на фоне пандемии коронавируса сейчас наблюдается увеличение вложений в создание лабораторий высокого уровня биологической защиты во многих государствах мира.

«Очевидно, что для исследований в области молекулярной эпидемиологии, обеспечении биологической безопасности требуются инвестиции, кадры и инфраструктура, научные центры и лаборатории», - высказала свою позицию главный санитарный врач России на саммите.

Также Анна Попова выступила за технологическую и исследовательскую независимость и укрепление единого механизма предупреждения и реагирования на риски биологической безопасности. По ее словам, у стран СНГ есть ряд значительных преимуществ в виде заложенной еще во времена Советского Союза санитарно-эпидемиологической службы, единых подходов к такой работе, схожей системы подготовки кадров и общего языка.

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