Мезенцев рассказал о работе над символикой Союзного государства

Работа над символикой Союзного государства России и Белоруссии уже идет. Такое заявление сделал государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

«А вот что касается символики для Союзного государства, мы над этим работаем. Недавно я имел право сказать об этом главам государств, членам Высшего госсовета. Мы видим объединяющий символ, который необходим», - объяснил политик в интервью «России 1».

Он добавил, что, может быть, «если мы помечтаем, какое-то время пройдет и многие совместные документы будет сопровождать если не герб, то союзный символ».

Напомним, в минувший четверг, 4 ноября, в формате видеоконференции состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России. В рамках мероприятия был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Данный документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции РФ и РБ. Проекты этих программ планировалось принять еще в 2019 году.

Кроме того, в четверг состоялось подписание новой военной доктрины Союзного государства и концепции миграционной политики.