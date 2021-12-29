Хованский не знает, почему следствие решило изменить ему меру пресечения

Блогер Юрий Хованский, находящийся под стражей по обвинению в оправдании терроризма, не знает, почему именно сейчас следствие решило смягчить ему меру пресечения.

«Понятия не имею», - коротко ответил он на соответствующий вопрос корреспондента.

В среду, 29 декабря, Хованского доставили в суд в Санкт-Петербурге, где будет рассматриваться вопрос об изменении ему меры пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий. Ранее соответствующее ходатайство было направлено в суд органами следствия.

Блогера задержали летом этого года. По версии следствия, ранее на трансляции он исполнил песню, содержащую «убеждения в привлекательности идеологии терроризма», имея целью публичные «пропаганду, формирование и оправдание террористической деятельности». После допроса Хованский признался в исполнении провокационной композиции и заявил, что раскаивается в содеянном.