Следствие попросило сменить арест Хованского на запрет определенных действий

Следствие направило в суд ходатайство об изменении меры пресечения в отношении блогера Юрия Хованского с ареста на запрет определенных действий. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайство следствия об изменении меры пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий Юрию Хованскому», - говорится в Telegram-канале пресс-службы.

Заседание суда, на котором может быть принято решение по ходатайству, состоится 29 декабря.

Летом блогер был задержан, поскольку, по версии следствия, исполнил на трансляции песню, содержащую «убеждения в привлекательности идеологии терроризма», имея целью публичные «пропаганду, формирование и оправдание террористической деятельности». После допроса блогер признался в исполнении провокационной песенной композиции и заявил, что раскаивается в содеянном.