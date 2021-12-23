Глава МИД ФРГ заявила о консенсусе с Шольцем по теме «Северного потока - 2»

Министр иностранных дел Федеративной республики Германия Анналена Бербок сообщила, что внутри Германии появился консенсус относительно «Северного потока-2». Она обсудила вопрос его запуска с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Есть у нас общая позиция. Хотя и не секрет, что мы в прошлом занимали по этому вопросу разные позиции», - сообщает она в интервью Die Ziet.

Глава МИД Германии сказала, что и она, и канцлер «теперь четко заявили, что процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства».

Ранее Вице-канцлер ФРГ призывал принимать решение по «Северному потоку-2» на основании закона. Трубопровод не могут ввести в эксплуатацию без сертификации оператора, хотя его укладка завершилась 10 сентября.