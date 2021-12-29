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Новак оценил шансы Киева сорвать реализацию «Северного потока-2»

Анна Назайкина
07:51 29.12.2021
Вице-премьер считает, что, несмотря на большое количество препятствий, голубое топливо по данному газопроводу все же будет поставляться в Европу.
Новак оценил шансы Киева сорвать реализацию «Северного потока-2»
© Фото: Газпром Stefan Sauer dpa Globallookpress
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Украинским властям не удастся сорвать реализацию «Северного потока-2», так как трубопроводом прокладывали в соответствии с требованиями законодательства. Такое мнение в беседе с РБК выразил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Кроме того, вице-премьер выразил уверенность в том, что, несмотря на большое количество препятствий, голубое топливо по данному газопроводу все же будет поставляться в страны Европы.

«Мы считаем, что этот проект невозможно сорвать. Он построен в соответствии со всеми требованиями законодательства. Было много противодействий, но тем не менее, караван идет, и мы уверены в том, что по данному газопроводу газ будет поставляться в Европу», - сказал Новак в интервью РБК, отвечая на вопрос о том, есть ли у украинских властей возможность сорвать проект.

Газопровод «Северный поток — 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Укладка заняла три года и завершилась 10 сентября. Однако трубопровод не могут ввести в эксплуатацию без сертификации оператора.

Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Йохен Хоманн сообщил, что в ведомстве ожидают, что решение по «Северному потоку - 2» не будет принято в первой половине 2022 года. Впоследствии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сроков по введению трубопровода в эксплуатацию в настоящий момент нет, компания ведет диалог с регулятором, процесс сертификации продолжается.

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