В Новый год на эсминце: экипаж флагмана БФ «Настойчивый» исполнил мечту школьника

В Новый год на эсминце отправился десятилетний Михаил Фролов из Санкт-Петербурга. Он давно мечтал побывать на настоящем боевом корабле и свое заветное желание написал на открытке, которая оказалась на «Елке желаний».

Мечта исполнилась - экипаж самого большого на Балтфлоте корабля - эскадренного миноносца «Настойчивый» пригласил школьника с семьей на экскурсию. Мальчик постоял за штурвалом, примерил водолазное снаряжение и получил подарки, в том числе настоящую бескозырку балтийца.

Между тем военнослужащие Западного военного округа исполнили мечту школьника, прокатив его на танке Т-80. До этого во Владивостоке праздничную елку устроили прямо на борту флагмана Тихоокеанского флота крейсера «Варяг». Там Дед Мороз со Снегурочкой вручили детям подарки.

Встречи военных с детьми проходят в рамках всероссийской акции «Елка желаний». Минобороны принимает в ней участие впервые. Ведомство решило взять на себя исполнение детских просьб, которые связаны с армией и флотом России.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов