Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Чудеса под Новый год: в МО показали школьнику корпус Тверского училища

17:27 27.12.2021
Минобороны принимает участие в акции «Елка желаний» первый раз. Ведомство решило взять на себя исполнение детских просьб, которые связаны с армией и флотом России.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Мечту девятилетнего Дмитрия Старкова из Твери, который хочет продолжить военную династию и стать воспитанником Тверского суворовского училища, исполнил замминистра обороны Николай Панков. Мальчику показали новый корпус, спортзал и музей училища. Заместитель министра пообщался с ним по видеосвязи.

«У нас есть традиция - наши гости не уходят без подарков. В память о сегодняшнем дне ты получишь приятные и полезные подарки. Под Новый год случаются чудеса. Поэтому Минобороны организовало "Елку желания"», - сказал Панков.

Кроме того, заместитель министра обороны Татьяна Шевцова исполнила мечту девочки из Ставропольского края Анастасии Хрони побывать в воинской части. Ребенка пригласили в расположение 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка. Ей рассказали о жизни и быте военнослужащих, прокатили на БМД и разрешили пострелять по мишеням.

Минобороны принимает участие в акции «Елка желаний» первый раз. Ведомство решило взять на себя исполнение детских просьб, которые связаны с армией и флотом России.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:40 В стране и мире
Видео
Ракета «Союз» с британскими спутниками OneWeb успешно стартовала с Байконура
16:07 В стране и мире
Видео
«Для меня все закончилось»: отец Никиты Белянкина оценил приговор убийцам сына
17:36 В стране и мире
К расследованию причин жесткой посадки Ми-2 в Удмуртии подключились сотрудники СК РФ
16:04 В стране и мире
В Белоруссии представили проект обновленной Конституции
14:06 В стране и мире
Видео
Матвиенко назвала деградацией постановку женщин на воинский учет на Украине
Популярное
Видео
Столб пламени: кадры полыхающей цистерны с газом в Москве
Видео
Безопасность россиян превыше всего: как ровно 31 год назад создавался Корпус спасателей при участии Сергея Шойгу
Названы главные симптомы «предновогодней депрессии»
Назван напиток, который вдвое увеличивает риск онкологии
Видео
Опубликованы кадры первого полета МС-21-300 с российским композитным крылом
Дерматолог раскрыла причины раннего появления седых волос
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.