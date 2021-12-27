Чудеса под Новый год: в МО показали школьнику корпус Тверского училища

Мечту девятилетнего Дмитрия Старкова из Твери, который хочет продолжить военную династию и стать воспитанником Тверского суворовского училища, исполнил замминистра обороны Николай Панков. Мальчику показали новый корпус, спортзал и музей училища. Заместитель министра пообщался с ним по видеосвязи.

«У нас есть традиция - наши гости не уходят без подарков. В память о сегодняшнем дне ты получишь приятные и полезные подарки. Под Новый год случаются чудеса. Поэтому Минобороны организовало "Елку желания"», - сказал Панков.

Кроме того, заместитель министра обороны Татьяна Шевцова исполнила мечту девочки из Ставропольского края Анастасии Хрони побывать в воинской части. Ребенка пригласили в расположение 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка. Ей рассказали о жизни и быте военнослужащих, прокатили на БМД и разрешили пострелять по мишеням.

Минобороны принимает участие в акции «Елка желаний» первый раз. Ведомство решило взять на себя исполнение детских просьб, которые связаны с армией и флотом России.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов