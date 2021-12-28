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Новогоднее приключение: военные устроили праздничную елку для детей на борту крейсера «Варяг»

10:28 28.12.2021
Отпраздновать Новый год на боевом корабле было желанием самих детей.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Во Владивостоке праздничную елку для детей устроили прямо на борту флагмана Тихоокеанского флота «Варяг». Там же их ждал и Дед Мороз со Снегурочкой и подарками. Отпраздновать Новый год на боевом корабле было желанием самих детей. Один из них написал, что увлекается моделированием, и «Варяг» - его самый любимый крейсер.

Кроме того, незабываемое новогоднее приключение устроили военные летчики для воспитанников детского дома-интерната в Екатеринбурге. Они пригласили подростков на аэродром, показали им самолеты и вертолеты и даже разрешили посидеть за штурвалом транспортников.

После экскурсии подростков ждал еще один сюрприз. Дед Мороз к ним прилетел не на голубом, а на зеленом, но все же вертолете Ми-8. После вручения подарков всех гостей ждали сладости и чай.

Встречи военных с детьми проходят в рамках всероссийской акции «Елка желаний». Минобороны принимает в ней участие впервые. Ведомство решило взять на себя исполнение детских просьб, которые связаны с армией и флотом России.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Андрей Работнов

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