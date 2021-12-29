Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Работающим в России трудовым мигрантам начали выдавать патенты с биометрическим чипом

Иван Линдеманн
01:55 29.12.2021
Новый патент будет иметь форму карты размером 8,5 см на 5,3 см, на лицевой стороне которой будет фотография, ФИО, дата рождения, гражданство, серия и номер удостоверяющего личность документа, профессия и ИНН.
Работающим в России трудовым мигрантам начали выдавать патенты с биометрическим чипом
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости
Читайте нас на:

С 29 декабря работающим в России мигрантам начали выдавать патенты в форме карты с электронным носителем информации, который содержит сведения о их отпечатках пальцев и биометрии лица.

«Утвердить... форму патента, выдаваемого иностранному гражданину или лицу без гражданства, прибывшему в РФ в порядке, не требующем получения визы, в форме карты с электронным носителем информации», - говорится в приказе главы МВД РФ Владимира Колокольцева.

Новый патент будет иметь форму карты размером 8,5 см на 5,3 см, на лицевой стороне которой будет фотография, ФИО, дата рождения, гражданство, серия и номер удостоверяющего личность документа, профессия и ИНН. На обратной стороне - информация о названии субъекта, где работает владелец, а также кем и когда выдан документ.

Ранее в МВД рассказали, что с начала 2021 года 667 тысяч 939 иностранцев стали обладателями российского гражданства. Также стало известно, что с 1 января 2022 года иностранцы за незаконную трудовую деятельность могут быть выдворены из России. Работодатели за привлечение таких работников - оштрафованы на сумму до 800 тысяч рублей за человека.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:11 В стране и мире
Новак назвал главные причины роста цен на газ в Европе
01:55 В стране и мире
Работающим в России трудовым мигрантам начали выдавать патенты с биометрическим чипом
01:27 В стране и мире
В Минздраве рассказали, когда можно планировать беременность после вакцинации
21:15 В стране и мире
Собянин пообещал точечные ограничения в случае необходимости из-за омикрон-штамма
20:11 В стране и мире
Путин освободил Якунина от должности замдиректора ФСИН
Популярное
Главный онколог Минздрава рассказал о самом «ярком» признаке рака
Видео
Шойгу исполнил мечту мальчика из Владимирской области полетать на военном вертолете
Стало известно о состоянии избитого в Москве фигуриста Соловьева
Видео
Столб пламени: кадры полыхающей цистерны с газом в Москве
Видео
Безопасность россиян превыше всего: как ровно 31 год назад создавался Корпус спасателей при участии Сергея Шойгу
Названы главные симптомы «предновогодней депрессии»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.