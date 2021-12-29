Работающим в России трудовым мигрантам начали выдавать патенты с биометрическим чипом

С 29 декабря работающим в России мигрантам начали выдавать патенты в форме карты с электронным носителем информации, который содержит сведения о их отпечатках пальцев и биометрии лица.

«Утвердить... форму патента, выдаваемого иностранному гражданину или лицу без гражданства, прибывшему в РФ в порядке, не требующем получения визы, в форме карты с электронным носителем информации», - говорится в приказе главы МВД РФ Владимира Колокольцева.

Новый патент будет иметь форму карты размером 8,5 см на 5,3 см, на лицевой стороне которой будет фотография, ФИО, дата рождения, гражданство, серия и номер удостоверяющего личность документа, профессия и ИНН. На обратной стороне - информация о названии субъекта, где работает владелец, а также кем и когда выдан документ.

Ранее в МВД рассказали, что с начала 2021 года 667 тысяч 939 иностранцев стали обладателями российского гражданства. Также стало известно, что с 1 января 2022 года иностранцы за незаконную трудовую деятельность могут быть выдворены из России. Работодатели за привлечение таких работников - оштрафованы на сумму до 800 тысяч рублей за человека.