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Нелегальных трудовых мигрантов могут выдворить из России с 1 января

Виктория Ивашечкина
14:06 28.12.2021
В МВД сообщили, что иностранные граждане ряда стран имеют право обратиться за получением патента без учета требований к сроку подачи документов.
Нелегальных трудовых мигрантов могут выдворить из России с 1 января
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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С 1 января 2022 года иностранцы за незаконную трудовую деятельность могут быть выдворены из России. Работодатели за привлечение таких работников - оштрафованы на сумму до 800 тысяч рублей за человека. Об этом рассказали в МВД РФ.

«С 1 января за незаконное осуществление трудовой деятельности к иностранцам могут быть приняты меры, связанные с выдворением за пределы России и запретом на обратный въезд», - цитирует ТАСС слова представителей пресс-центра МВД.

В ведомстве также напомнили о том, что 31 декабря заканчиваются введенные президентом РФ Владимиром Путиным временные меры, которые позволяют иностранным гражданам урегулировать правовой статус в целях законного осуществления трудовой деятельности без выезда из страны.

В МВД подчеркнули, что граждане Азербайджана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана имеют право обратиться за получением патента без учета требований к сроку подачи документов и заявленной цели въезда в РФ.

Также уточняется, что работодателям, которые привлекают иностранных граждан для выполнения работ или оказания услуг, можно оформить с ними трудовые отношения. 

Ранее руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов предположил, что в 2022 году Россию ожидает увеличение числа мигрантов.

Жданов связал это с экономической ситуацией в странах Содружества независимых государств и с изменениями законодательства в России.

За несколько дней до этого глава МВД Владимир Колокольцев подписал приказ о выдаче трудовым мигрантам патентов на работу, содержащих биометрические данные. Новая карта будет содержать электронное изображение лица и отпечатки пальцев владельца. Соответствующий приказ вступает в законную силу с 29 декабря этого года.

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