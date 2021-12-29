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СМИ: Николич может возглавить ЦСКА в январе

Светлана Иванова
15:15 29.12.2021
По данным журналистов, контракт между командой и тренером может быть подписан в ближайшее время, все условия по сотрудничеству уже согласованы.
СМИ: Николич может возглавить ЦСКА в январе
© Фото: Daniel Felipe Kutepov, GlobalLookPress
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Бывший наставник футбольного клуба «Локомотив», сербский специалист Марко Николич может возглавить ЦСКА в январе. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По данным издания, контракт между командой и тренером может быть подписан в ближайшее время, все условия по сотрудничеству уже согласованы.

Сейчас армейцев тренирует Алексей Березуцкий. После проведенных 18 туров ЦСКА с 30 очками располагается на четвертом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Марко Николич являлся наставником «Локомотива» с мая 2020 года по октябрь 2021 года. В числе достижений серба - БЕТСИТИ Кубок России - 2020/21, завоеванный красно-зелеными.

Ранее сербский специалист подчеркивал в СМИ, что у него есть несколько предложений от крупных клубов из России, включая команды РПЛ. Николич допускал, что скоро может вернуться в страну.

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