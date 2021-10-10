Спорт Московский ФК «Локомотив» возглавит немец Маркус Гисдоль Майя Мусиенко Он сменит на этом посту сербского тренера Марко Николича. © Фото: Thilo Schmuelgen, dpa, Globallookpress Читайте нас на: Немецкий специалист Маркус Гисдоль станет новым главным тренером команды московского футбольного клуба «Локомотив» в ближайшее время. Об этом 10 октября сообщается на официальном сайте столичного ФК. Отмечается, что Гисдоль сменит во главе железнодорожников сербского тренера Марко Николича, который ранее покинул этот пост. Срок контракта, который заключат с 52-летним специалистом, не разглашается. Известно, что местом работы Гисдоля был немецкий «Кельн», который он возглавлял в период с ноября 2019 по лето 2021 года. До этого тренер также работал в «Шальке», «Хоффенхайме» и «Гамбурге». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика