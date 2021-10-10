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Московский ФК «Локомотив» возглавит немец Маркус Гисдоль

Майя Мусиенко
12:48 10.10.2021
Он сменит на этом посту сербского тренера Марко Николича.
Московский ФК «Локомотив» возглавит немец Маркус Гисдоль
© Фото: Thilo Schmuelgen, dpa, Globallookpress
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Немецкий специалист Маркус Гисдоль станет новым главным тренером команды московского футбольного клуба «Локомотив» в ближайшее время. Об этом 10 октября сообщается на официальном сайте столичного ФК.

Отмечается, что Гисдоль сменит во главе железнодорожников сербского тренера Марко Николича, который ранее покинул этот пост.

Срок контракта, который заключат с 52-летним специалистом, не разглашается. Известно, что местом работы Гисдоля был немецкий «Кельн», который он возглавлял в период с ноября 2019 по лето 2021 года. До этого тренер также работал в «Шальке», «Хоффенхайме» и «Гамбурге».

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