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Минтруд разъяснил, кому заплатят вдвойне за работу в праздники

Светлана Иванова
14:15 29.12.2021
В двойном размере оплачивают все часы, фактически проработанные в праздничный день. Аналогичное правило распространяется и на выплаты сотрудникам, у которых на нерабочий праздничный день приходится часть смены, сообщили в ведомстве.
Минтруд разъяснил, кому заплатят вдвойне за работу в праздники
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости
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Работа в праздничные дни оплачивается в двойном размере. Об этом напомнил Минтруд РФ. Как подчеркнули в ведомстве, это касается как сменной работы, так и режима 5/2.

«Если вы работаете по сменному графику и ваша смена выпала на нерабочий праздничный день, а работа производилась в пределах нормы рабочего времени в соответствующем периоде, то оплата за отработанную смену будет в двойном размере», - говорится в сообщении Минтруда в Instagram.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники могут выбрать в качестве компенсации за работу в праздничный нерабочий день либо двойную оплату, либо - обычную и отгул. Причем эта норма распространяется как на тех работников, которые трудятся по графику 5/2, так и по сменному режиму.

Минтруд добавил, что привлекать россиян к работе в праздничные, не предусмотренные графиком дни можно только после их письменного согласия и соответствующего распоряжения работодателя.
Кроме того, в праздничный день оплачивается и сдельная работа.

«В нерабочие праздничные дни, когда сотрудник не привлекался к работе, ему выплачивается дополнительное вознаграждение», - уточнили в министерстве.

Размер и порядок выплаты определяет коллективный договор, соглашение или другие нормативные акты компании.

Россияне с 31 декабря уходят на новогодние десятидневные каникулы. Праздничные выходные продлятся по 9 января 2022 года.

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