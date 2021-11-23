В Кремле оценили возможность продления новогодних каникул из-за COVID-19

Говорить о дополнительных ограничениях или продлении новогодних каникул в настоящее время пока преждевременно, поскольку динамика заболеваемости COVID-19 в России понемногу начала снижаться. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, передает ТАСС, до новогодних каникул еще много времени, поэтому введение дополнительных ограничений на фоне ситуации с коронавирусом если и будет рассматриваться государством, то только в декабре.

Песков также уточнил, что все страны мира прикладывают неимоверные усилия, чтобы убедить граждан поднять уровень вакцинации. Однако в России он по-прежнему еще не дотягивает до необходимого для безопасной обстановки, поэтому страну еще могут ждать новые вспышки эпидемии.