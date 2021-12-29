В России выявили минимальное с сентября суточное число случаев заражения COVID-19

Количество выявленных в России случаев заражения COVID-19 составило 21 119, впервые с сентября зафиксировано минимальное суточное число инфицированных. Соответствующие данные предоставил федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,2%, в абсолютном - достиг минимального показателя с 22 сентября.

За сутки в России поправились после инфицирования COVID-19 42 776 человек, за все время пандемии - 9 380 223. Доля выписанных пациентов составила 89,7% от общего количества пациентов.

Умерли в результате осложнений из-за COVID-19 932 человека, показатель продолжает демонстрировать снижение, накануне речь шла о 935 умерших. Всего в стране скончались 307 022 человека. Условная летальность составила 2,94%.

В Москве зафиксировано 1 798 новых случаев COVID-19. За сутки госпитализированы 730 человек, вылечились 2 653 пациента, умерли 70.