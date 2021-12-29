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В России выявили минимальное с сентября суточное число случаев заражения COVID-19

Светлана Иванова
11:57 29.12.2021
За сутки в стране выявили 21 119 случаев инфицирования коронавирусом.
В России выявили минимальное с сентября суточное число случаев заражения COVID-19
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Количество выявленных в России случаев заражения COVID-19 составило 21 119, впервые с сентября зафиксировано минимальное суточное число инфицированных. Соответствующие данные предоставил федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,2%, в абсолютном - достиг минимального показателя с 22 сентября.

За сутки в России поправились после инфицирования COVID-19 42 776 человек, за все время пандемии - 9 380 223. Доля выписанных пациентов составила 89,7% от общего количества пациентов.

Умерли в результате осложнений из-за COVID-19 932 человека, показатель продолжает демонстрировать снижение, накануне речь шла о 935 умерших. Всего в стране скончались 307 022 человека. Условная летальность составила 2,94%.

В Москве зафиксировано 1 798 новых случаев COVID-19. За сутки госпитализированы 730 человек, вылечились 2 653 пациента, умерли 70.

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