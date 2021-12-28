В России побит рекорд по числу вылечившихся от COVID-19 за сутки

Число случаев инфицированных коронавирусом россиян достигло 10 437 152, за сутки увеличившись на 21 922. Соответствующие данные представили в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Абсолютный прирост стал минимальным за последние три месяца, с 28 сентября, в относительном выражении он находится на уровне 0,21%.

За сутки в России умерли от последствий, вызванных коронавирусной инфекцией, 935 человек. Показатель является минимальным с 7 октября. Условная летальность заболевания составляет 2,93%.

За сутки вылечился после заражения COVID-19 43 961 человек. Данный показатель является максимальным за всю пандемию. Всего в стране поправились после болезни 9 337 447 человек, доля вылечившихся пациентов составляет 89,5% от общего количества инфицированных.