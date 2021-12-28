Собянин пообещал точечные ограничения в случае необходимости из-за омикрон-штамма

Власти Москвы будут вводить точечные ограничения из-за пандемии коронавируса и только в случае необходимости. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, оценивая ситуацию с распространением омикрон-штамма COVID-19.

«Если какие-то "омикроны" будут, мы будем стараться делать минимальные, точечные ограничения. Чтобы не нарушать ритм работы города. Да, риски есть, поэтому мы готовим систему здравоохранения к новым вызовам, чтобы москвичи были защищены, а город работал», - сказал Собянин.

Мэр подробно рассказал о подготовке столичной системы здравоохранения к возможной волне роста заболеваемости. Речь о стационарном и амбулаторном звеньях, уточнил Собянин.

«У нас 50% от коечного фонда находится в горячем резерве. Шесть тысяч коек у нас задействованы и шесть тысяч коек мы не выводим из резерва на случай вспышки заболеваемости. Надо быть готовыми к любым сценариям», - заметил градоначальник.

По словам Сергея Собянина, Москва, как и вся страна, живет с коронавирусом уже два года. За это время экономика и различные отрасли производства адаптировались к сложным условиям пандемии. Образование, здравоохранение, социальная помощь, строительство нового жилья и прочие сферы жизни людей исправно функционируют. Так и будет впредь, пообещал Собянин.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что коронавирусная инфекция продолжит мутировать, а вирус постепенно становится сезонным. По ее словам, ожидать, что вариант штамма «омикрон» будет последней мутацией COVID-19, не стоит, потому что способность к изменчивости заложена в любом вирусе. Попова подчеркнула, что пока в мире нет окончательного ответа, что завтра будет c коронавирусом.

Попова добавила, что Россия - единственная страна в мире, которая изучила распространение и особенности мутировавшего штамма в ЮАР. Российские специалисты вместе работали в африканской стране с 13 по 22 декабря 2021 года.