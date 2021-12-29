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В России запустили в серийное производство новейший танк Т-14 «Армата»

10:54 29.12.2021
Кроме этого, в Ростехе рассказали о поставках истребителей Су-57. Было отмечено, что в этих самолетах пятого поколения используются совершенно новые технологии и новые подходы.
В России запустили в серийное производство новейший танк Т-14 «Армата»
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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В России запустили в серийное производство новейший танк Т-14 «Армата». Об этом сообщил первый заместитель директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков. 

«Наш новый танк Т-14, о котором уже все в мире говорят, мы запускаем его в серийное производство», - сказал он в интервью телеканалу «Россия 24». 

Кроме этого, Артяков рассказал о поставках истребителей Су-57. Он отметил, что в этих самолетах пятого поколения используются совершенно новые технологии и новые подходы. По словам замдиректора Ростеха, Су-57 - совершенно новая машина, практически не имеющая аналогов в мире. 

Ранее сообщалось, что Россия предложила Индии разработать бронетехнику на базе платформы «Армата».

Танк Т-14 на платформе «Армата» - первый в мире, реализующий в своем конструкторском замысле концепцию «сетецентрической войны», где он используется прежде всего как машина разведки, целеуказания и корректировки огня САУ, ЗРК и танков Т-90 из сопровождения своего тактического звена.

Т-14 - первый в мире танк с необитаемой башней. Экипаж машины находится в герметичной бронекапсуле в передней части корпуса. Это позволяет обеспечить его безопасность в случае взрыва боекомплекта. Экипаж танка может работать в условиях химической атаки или ядерной войны.

Т-14 малозаметен в инфракрасном, радио- и магнитном диапазонах. В частности, это сокращает дистанцию противотанковых управляемых ракет, в том числе Javelin, в 2,7 раза. Это означает, что расчет этих комплексов будет более уязвим для ответного огня.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Дмитрий Долгов

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