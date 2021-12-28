Россия предложила Индии разработать бронетехнику на базе платформы «Армата»

Россия предложила Индии разработать собственную бронетанковую технику на базе универсальной платформы «Армата», сообщила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова.

«Индийским партнерам были предложены новые направления работы, в том числе и создание по техническим заданиям заказчика бронетанковой техники на базе платформы "Армата", тем более учитывая, что индийские военные планируют развернуть работу по созданию нового основного боевого танка», - приводит ее слова РИА Новости.

На форуме «Армия-2021» глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил «Звезде», что в ближайшие годы Россия выведет на зарубежные рынки порядка 50 новых образцов вооружений и спецтехники.

«Армата» - тяжелая гусеничная унифицированная платформа, разработанная в концерне «Уралвагонзавод». На основе платформы создаются ОБТ (основной боевой танк), боевая машина пехоты, САУ и ряд других бронемашин.

Т-14 - первый в мире танк, реализующий в своем конструкторском замысле концепцию «сетецентрической войны», где он используется прежде всего как машина разведки, целеуказания и корректировки огня САУ, ЗРК и танков Т-90 из сопровождения своего тактического звена.

Широкой публике был представлен на Параде Победы в 2015 году вместе с другими изделиями на базе «Арматы». В том же году изготовлена предсерийная партия из 20 танков.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Сергей Александров