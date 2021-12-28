Минздрав России обновил рекомендации по лечению коронавируса

Министерство здравоохранения России обновило рекомендации по лечению коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Так, в них был включен препарат «Мир-19».

Кроме того, вакцина для подростков, достигших 12 лет, «Спутник М» также включена в новую версию методических рекомендаций.

«Минздрав России опубликовал 14-ую версию Временных методических рекомендаций "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ведомство зарегистрировало препарат для лечения коронавирусной инфекции «Мир-19». Его разработка проходила в институте Иммунологии Федерального медико-биологического агентства. Препарат предназначен для ингаляционного применения в условиях стационара с помощью небулайзера.

Препарат «Мир-19» основан на применении микроРНК, которые, как утверждается, способны блокировать отвечающие за копирование части коронавируса. По словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, «Мир-19» с высокой эффективностью поражает вирус, предотвращает самые тяжелые формы развития COVID-19, он абсолютно безопасен для здоровья человека.

По данным оперштаба на 27 декабря, общее количество выявленных случаев COVID-19 в России достигло 10 415 230. За весь период зафиксировано 305 155 летальных исходов, выздоровели 9 293 486 человек.