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Минздрав РФ зарегистрировал препарат от COVID-19 «Мир-19»

Алексей Курильченко
20:58 22.12.2021
Препарат предназначен для ингаляционного применения в условиях стационара.
Минздрав РФ зарегистрировал препарат от COVID-19 «Мир-19»
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат от коронавируса «Мир-19», который был разработан в институте Иммунологии Федерального медико-биологического агентства. Препарат предназначен для ингаляционного применения в условиях стационара с помощью небулайзера.

«Сегодня мы получили регистрационное удостоверение ЛП-007720 от 22.12.2021г. на высокоспецифичный противовирусный препарат «МИР 19», особенностью которого является то, что он работает на генном (посттранскрипционном) уровне, а именно, избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса, при этом не затрагивая геном человека», - говорится в сообщении на сайте ФМБА.

Препарат «Мир-19» основан на применении микроРНК, которые могут блокировать отвечающие за копирование части COVID-19. Как заявила глава ФМБА Вероника Скворцова, «Мир-19» с высокой эффективностью поражает вирус, предотвращает самые тяжелые формы развития COVID-19, он абсолютно безопасен для человека.

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