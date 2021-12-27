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В России за сутки выявили минимум смертей от COVID-19 с начала октября

Анна Назайкина
12:20 27.12.2021
С начала пандемии было зафиксировано 305 155 летальных исходов от коронавируса.
В России за сутки выявили минимум смертей от COVID-19 с начала октября
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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По данным оперштаба, в России за последние 24 часа COVID-19 обнаружили у 23 210 человек, причем у 8% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений. Вылечиться от коронавируса удалось 33 715 россиянам. Скончались от этой опасной инфекции 937 россиян - это минимум с 8 октября.

По количеству заболевших за сутки лидирует Москва. За минувшие 24 часа в столице выявлено 2 239 новых случаев заражения COVID-19. На втором месте - Санкт-Петербург, где обнаружили 1 834 случая. Далее следует Московская область - там за сутки зафиксировали 1 616 заболевших коронавирусом. Наименьшее число новых случаев обнаружено в Калмыкии (13), Тыве (11) и в Ненецком автономном округе (6).

Напомним, что накануне сообщалось о 23 721 новом случае инфицирования коронавирусом. Таким образом, общее количество выявленных случаев COVID-19 в России достигло 10 415 230. За весь период зафиксировано 305 155 летальных исходов, выздоровели 9 293 486 человек.

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