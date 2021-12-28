Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Путь в десять тысяч морских миль: корабли Балтфлота вернулись в гавань из дальнего похода

06:46 28.12.2021
Экипажи кораблей выполнили десятки учебно-боевых задач, среди которых были учения по противовоздушной обороне.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Десантные корабли (БДК) Балтийского флота «Минск» и «Королев» вернулись в Военную гавань Балтийска после выполнения задач дальнего морского похода.

Экипажи находились в походе более 1,5 месяца. За это время они пронесли Андреевский флаг через Средиземное и Северное моря, а также Атлантический океан. Корабли прошли более десяти тысяч морских миль, был совершен заход в сирийский порт Тартус. Дальний поход кораблей проходил в соответствии с планом боевой подготовки ВМФ России.

Экипажи кораблей выполнили десятки учебно-боевых задач. Среди них: тренировки, артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

На торжественном митинге, посвященном встрече корабля, присутствовали представители командования флота и администрации Балтийска, а также родные и близкие моряков-балтийцев. Командующий Балтфлотом вице-адмирал Виктор Лиина поздравил командиров кораблей и экипажи с успешным выполнением поставленных задач дальнего плавания.

Помимо этого, в торжественной обстановке отличившиеся в дальнем походе военнослужащие были награждены ценными подарками от командования флота.

Ранее вице-адмирал Виктор Лиина заявил, что корабли Балтийского флота в следующем году выполнят более десяти дальних походов.

В следующем году корабли Балтфлота будут участвовать в мероприятиях боевой подготовки и международных маневрах. Он констатировал, что в этом году план боевой учебы военнослужащие выполнили полностью.

Несколькими днями ранее главком ВМФ адмирал Николай Евменов также сообщил, что все флоты России пройдут подготовку к выполнению задач во всех районах Мирового океана в 2022 году.

По его словам, военные моряки примут участие в около 950 тактических и командно-штабных учениях.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:02 В стране и мире
СМИ назвали дату переговоров РФ и США по ситуации вокруг Украины
06:29 В стране и мире
В МИД РФ оценили возможность США ограничить конвертацию рубля
05:40 Армия
Видео
Историческая вспышка: кадры запуска ракеты-носителя «Ангара-А5» с нового ракурса
03:52 Спорт
Россия обыграла Швейцарию в матче МЧМ-2022 по хоккею
03:20 В стране и мире
Стало известно о состоянии выжившего при жесткой посадке Ми-2 в Удмуртии
Популярное
Видео
Столб пламени: кадры полыхающей цистерны с газом в Москве
Видео
Безопасность россиян превыше всего: как ровно 31 год назад создавался Корпус спасателей при участии Сергея Шойгу
Названы главные симптомы «предновогодней депрессии»
Назван напиток, который вдвое увеличивает риск онкологии
Видео
Опубликованы кадры первого полета МС-21-300 с российским композитным крылом
Дерматолог раскрыла причины раннего появления седых волос
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.