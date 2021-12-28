Путь в десять тысяч морских миль: корабли Балтфлота вернулись в гавань из дальнего похода

Десантные корабли (БДК) Балтийского флота «Минск» и «Королев» вернулись в Военную гавань Балтийска после выполнения задач дальнего морского похода.

Экипажи находились в походе более 1,5 месяца. За это время они пронесли Андреевский флаг через Средиземное и Северное моря, а также Атлантический океан. Корабли прошли более десяти тысяч морских миль, был совершен заход в сирийский порт Тартус. Дальний поход кораблей проходил в соответствии с планом боевой подготовки ВМФ России.

Экипажи кораблей выполнили десятки учебно-боевых задач. Среди них: тренировки, артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

На торжественном митинге, посвященном встрече корабля, присутствовали представители командования флота и администрации Балтийска, а также родные и близкие моряков-балтийцев. Командующий Балтфлотом вице-адмирал Виктор Лиина поздравил командиров кораблей и экипажи с успешным выполнением поставленных задач дальнего плавания.

Помимо этого, в торжественной обстановке отличившиеся в дальнем походе военнослужащие были награждены ценными подарками от командования флота.

Ранее вице-адмирал Виктор Лиина заявил, что корабли Балтийского флота в следующем году выполнят более десяти дальних походов.

В следующем году корабли Балтфлота будут участвовать в мероприятиях боевой подготовки и международных маневрах. Он констатировал, что в этом году план боевой учебы военнослужащие выполнили полностью.

Несколькими днями ранее главком ВМФ адмирал Николай Евменов также сообщил, что все флоты России пройдут подготовку к выполнению задач во всех районах Мирового океана в 2022 году.

По его словам, военные моряки примут участие в около 950 тактических и командно-штабных учениях.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов