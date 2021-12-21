Главком ВМФ заявил, что моряков ждет почти тысяча учений различного уровня в 2022 году

Все флоты России пройдут подготовку к выполнению задач во всех районах Мирового океана, заявил главком ВМФ адмирал Николай Евменов.

«Перед ВМФ в 2022 году стоят задачи интенсивной подготовки сил и войск Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии к действиям в составе объединенных (межвидовых) группировок сил (войск) ВМФ по выполнению задач во всех районах Мирового океана, включая Арктику», - рассказал Евменов в ходе заседания итоговой коллегии Минобороны России.

По словам главкома, военные моряки примут участие в около 950 тактических и командно-штабных учениях. Кроме того, будет подготовлено около 300 экипажей кораблей и подводных лодок.

Адмирал добавил, что в 2021 году общий показатель наплаванности кораблей и подводных лодок составил свыше 17 500 суток, налет морской авиации - 27 тысяч часов. Всего прошло более 900 тактических и командно-штабных учений, а также 11 международных тренировок, в которых приняли участие силы ВМФ России.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу обозначил планы развития Вооруженных сил на следующий год.

По словам главы Минобороны, Военно-морской флот получит в следующем году пять подлодок, 11 надводных кораблей, три боевых катера, а также два береговых ракетных комплекса. Также Шойгу отметил, что в 2022 году флот получит новый атомный подводный крейсер - «Генералиссимус Суворов».

Материал подготовили: Алиса Кононенко, Николай Баранов