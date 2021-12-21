Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Главком ВМФ заявил, что моряков ждет почти тысяча учений различного уровня в 2022 году

18:37 21.12.2021
По словам командующего, силы ВМФ продолжат выполнять важнейшую функцию военно-морского присутствия и демонстрации Андреевского флага в дальней морской и океанской зонах.
Главком ВМФ заявил, что моряков ждет почти тысяча учений различного уровня в 2022 году
© Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Все флоты России пройдут подготовку к выполнению задач во всех районах Мирового океана, заявил главком ВМФ адмирал Николай Евменов.

«Перед ВМФ в 2022 году стоят задачи интенсивной подготовки сил и войск Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии к действиям в составе объединенных (межвидовых) группировок сил (войск) ВМФ по выполнению задач во всех районах Мирового океана, включая Арктику», - рассказал Евменов в ходе заседания итоговой коллегии Минобороны России.

По словам главкома, военные моряки примут участие в около 950 тактических и командно-штабных учениях. Кроме того, будет подготовлено около 300 экипажей кораблей и подводных лодок.

Адмирал добавил, что в 2021 году общий показатель наплаванности кораблей и подводных лодок составил свыше 17 500 суток, налет морской авиации - 27 тысяч часов. Всего прошло более 900 тактических и командно-штабных учений, а также 11 международных тренировок, в которых приняли участие силы ВМФ России.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу обозначил планы развития Вооруженных сил на следующий год.

По словам главы Минобороны, Военно-морской флот получит в следующем году пять подлодок, 11 надводных кораблей, три боевых катера, а также два береговых ракетных комплекса. Также Шойгу отметил, что в 2022 году флот получит новый атомный подводный крейсер - «Генералиссимус Суворов». 

Материал подготовили: Алиса Кононенко, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.