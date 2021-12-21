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Корабли Балтфлота в 2022 году выполнят свыше 10 дальних походов

19:19 21.12.2021
Усилия флота направят на обеспечение военно-морских интересов России, отметил командующий Балтфлотом.
Корабли Балтфлота в 2022 году выполнят свыше 10 дальних походов
© Фото: Минобороны России
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Корабли Балтийского флота в следующем году выполнят более десяти дальних походов, сообщил командующий Балтфлотом вице-адмирал Виктор Лиина.

«В новом учебном году Балтийский флот ждут масштабные задачи, включая свыше десяти дальних походов кораблей в районы Средиземноморья, Атлантического и Индийского океанов», - сказал он по итогам коллегии Минобороны России.

Лиина добавил, что в следующем году корабли Балтфлота будут участвовать в мероприятиях боевой подготовки и международных маневрах. Он констатировал, что в этом году план боевой учебы военнослужащие выполнили полностью, а наплаванность надводных сил составила порядка трех тысяч суток. Всего корабли и суда прошли около 200 тысяч морских миль, добавил командующий.

Сегодня было проведено расширенное заседание коллегии Министерства обороны. Встреча проходила в Национальном центре управления обороной. На заседании были поставлены задачи на следующий год, определены приоритеты развития Вооруженных сил России.

Также сообщается, что главком ВМФ заявил о тысяче предстоящих для моряков учений различного уровня в 2022 году.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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