Иммунолог объяснил длительное сохранение коронавируса в организме

Коронавирус может сохраняться в теле человека до 7,5 месяцев, однако это скорее исключение из правил. Об этом «Известиям» рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков, комментируя результаты исследования американских ученых о том, что COVID-19 нередко распространяется по тканям организма за пределами легких, а перенесшие заболевание в тяжелой форме могут страдать от «длительного ковида», влияющего на разные системы организма.

«Это скорее исключение, потому что обычно иммунная система с этим справляется... В принципе это возможно», - сказал Крючков.

По его словам, подобное может происходить на фоне хронических заболеваний, когда внутренние системы не в состоянии «вычистить» COVID-19, что приводит к хроническому воспалению, нарастающей дезадаптации, нарушениям функций органов и тканей. Кроме того, причинами могут быть аутоиммунная реакция организма, нарушения свертываемости крови, аутоиммунное воспаление.

Крючков также подтвердил, что COVID-19 может распространяться на дыхательную, сердечно-сосудистую системы, а также мозг, однако это влияние пока недостаточно изучено.

Ранее врач назвал последствие коронавируса, которое невозможно вылечить с помощью медикаментов.