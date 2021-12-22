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Врач назвал неизлечимое последствие COVID-19

Елизавета Потейчук
09:37 22.12.2021
Патология, по словам инфекциониста, может пройти у пациента только спустя определенный промежуток времени.
Врач назвал неизлечимое последствие COVID-19
© Фото: Swen Pförtner, dpa, Globallookpress
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Врач-инфекционист Илья Акинфиев рассказал, что у переболевших инфекцией COVID-19 может развиться так называемая паросмия - расстройство обоняния. Более того, специалист отметил, что данную патологию нельзя вылечить медикаментозными средствами.

«Пусть и редко, но у меня есть пациенты, которые жалуются не на отсутствие запаха, а еще хуже - на патологические запахи, то есть, они не ощущают приятные запахи, только гнилостные. Что бы они ни нюхали, даже любимые цветы, ощущают гнилостный запах. Все, что пробовали из медикаментозного лечения, различные капли, ничего не работает», - объяснил Акинфиев в беседе с URA.RU.

Инфекционист утверждает, что паросмия может пройти только спустя определенное время, причем ускорить выздоровление намеренно не получится. Сроки излечения от такого последствия коронавирусной инфекции, отмечает Акинфиев, варьируются у каждого человека по-разному. Большее число пациентов страдают паросмией около двух месяцев, говорит врач. Но есть и люди, которые переживают патологию уже полгода без положительной динамики.

Ранее вирусолог назвал срок, при котором зараженный может умереть от COVID-19. Анатолий Альтштейн также пояснил, что новый вариант вируса у человека протекает как простуда, и он не имеет характерных черт. Альтштейн отметил, что случаи заболевания нетяжелые, и «речь идет в основном о молодых людях из Южной Африки».

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