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Bloomberg: США на треть увеличили поставки СПГ в Европу

Иван Линдеманн
01:48 28.12.2021
В сторону ЕС сейчас направляются 20 американских кораблей. Также, по данным источников агентства, есть еще 14 судов, которые «ожидают окончательных решений».
Bloomberg: США на треть увеличили поставки СПГ в Европу
© Фото: Christian Charisius, globallookpress
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США увеличили поставки сжиженного природного газа в Европу. За выходные, 25 и 26 декабря, количество танкеров, перевозящих топливо, выросло на треть.

Как отмечает Bloomberg, в сторону ЕС сейчас направляются 20 американских кораблей. Также, по данным источников агентства, есть еще 14 судов, которые «ожидают окончательных решений».

Напомним, что на прошлой неделе стоимость газа в Европе превысила рекордную отметку в $2150 за 1 тысячу кубометров. Происходящее связывают с тем, что в подземных хранилищах Европы осталось мало газа. Кроме того, «Газпром» на прошлой неделе перестал бронировать мощности по газопроводу «Ямал-Европа». Топливо по нему пустили в реверсном направлении в сторону Польши.

В самой российской компании заявили, что, как и прежде, готовы осуществлять поставки дополнительных объемов газа в Европу. По словам Владимира Путина, «Газпром» не бронирует поставки по газопроводу «Ямал-Европа», потому что нет соответствующих заявок от европейских стран. Российский лидер добавил, что Европа создала сама себе проблемы с газом, поэтому и должна сама их решать.

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