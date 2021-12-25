«Газпром» выразил готовность поставлять дополнительные объемы газа в Европу

Российская транснациональная энергетическая компания «Газпром», как и прежде, готова осуществлять поставки дополнительных объемов газа в Европу. Как объяснил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, это возможно в рамках действующих долгосрочных контрактов.

«Цена этих поставок существенно ниже, чем на споте», - уточнил Куприянов в эфире телеканала «Россия 1».

В настоящее время на территории европейских стран отмечается рекордный рост цен на природных газ. Стоимость коммунальных услуг настолько выросла, что значительная часть населения ввела в практику временное отключение отопления в целях экономии.

Во время прошедшей накануне пресс-конференции президент России Владимир Путин отметил, что Евросоюз действовал непредусмотрительно, принимая курс на замещения долговременных контрактов рыночными отношениями. Российский лидер также отметил, что сегодня «Газпром», вероятно, является единственным поставщиком ЕС, готовым увеличивать поставку газа.