В ЦПВС объяснили, почему силы ПВО Сирии не вступили в бой с F-16 ВВС Израиля

В момент ракетного удара израильских ВВС по инфраструктуре сирийского порта Латакия на посадку в окрестностях города заходил военно-транспортный самолет ВКС России. Именно по этой причине сирийские силы ПВО не вступили в противовоздушный бой с истребителями ВВС Израиля.

Об этом на брифинге рассказал заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

«Силы ПВО Сирии в противовоздушный бой не вступали, так как в момент удара в зоне поражения зенитных комплексов находился заходивший на посадку на аэродром "Хмеймим" самолет военно-транспортной авиации ВКС России», - рассказал Журавлев.

Ранее стало известно, что два истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удар четырьмя ракетами по порту Латакия. Атака была предпринята со стороны Средиземного моря, без нарушения границы. Среди сирийских военнослужащих потерь нет, портовой инфраструктуре нанесен незначительный материальный ущерб, уточнил Журавлев.

Ранее истребители F-16 Военно-воздушных сил Израиля нанесли удар в районе аэропорта Дамаска восемью крылатыми ракетами. В результате погиб один человек и был поврежден склад.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Юрий Хведчин.