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ЦПВС: израильские F-16 нанесли удар по порту Латакия

22:02 28.12.2021
Силы ПВО Сирии в бой не вступали, так как в момент удара в зоне поражения зенитных комплексов находился заходивший на посадку на аэродром Хмеймим самолет ВКС РФ.
ЦПВС: израильские F-16 нанесли удар по порту Латакия
© Фото: f-16 Li Rui, globallookpress
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Два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удар четырьмя управляемыми ракетами по объектам на территории порта Латакия. Об этом на брифинге рассказал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олега Журавлев.

Удар был нанесен с территории Средиземного моря, без пересечения границы Сирии, добавил он. В результате обстрела израильскими ВВС, нанесен незначительный материальный ущерб портовой инфраструктуре.

Отмечается, что силы ПВО Сирии в противовоздушный бой не вступали, так как в момент удара в зоне поражения зенитных комплексов находился заходивший на посадку на аэродром «Хмеймим» самолет военно-транспортной авиации ВКС РФ. Потерь среди военнослужащих сирийской армии нет.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Юрий Хведчин

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