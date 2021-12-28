ЦПВС: израильские F-16 нанесли удар по порту Латакия

Два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удар четырьмя управляемыми ракетами по объектам на территории порта Латакия. Об этом на брифинге рассказал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олега Журавлев.

Удар был нанесен с территории Средиземного моря, без пересечения границы Сирии, добавил он. В результате обстрела израильскими ВВС, нанесен незначительный материальный ущерб портовой инфраструктуре.

Отмечается, что силы ПВО Сирии в противовоздушный бой не вступали, так как в момент удара в зоне поражения зенитных комплексов находился заходивший на посадку на аэродром «Хмеймим» самолет военно-транспортной авиации ВКС РФ. Потерь среди военнослужащих сирийской армии нет.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Юрий Хведчин