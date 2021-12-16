Израильские F-16 нанесли ракетный удар в районе аэропорта Дамаска

Истребители F-16 Военно-воздушных сил Израиля нанесли удар в районе аэропорта Дамаска восемью крылатыми ракетами. В результате погиб один человек и был поврежден склад, сообщил на брифинге заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

По его словам, четыре тактических истребителя в период с 1.51 до 1.59 в ночь на пятницу, 17 декабря, нанесли удар по объектам из воздушного пространства над Голанскими высотами.

«В результате авиаудара поврежден склад материального имущества, погиб один человек», - сказал Кулить.

Семь из восьми ракет, выпущенных истребителями, были уничтожены ПВО Сирии из комплексов «Панцирь-С», уточнил он.

Ранее сообщалось, что шесть истребителей ВВС Израиля выпустили из воздушного пространства Ливана 12 ракет по территории сирийской провинции Хомс. Силы сирийских ПВО с помощью комплексов российского производства «Бук-М2Э» и «Панцирь-С» сбили 10 из них.

Материал подготовили: Анна Касаткина, Юрий Хведчин.