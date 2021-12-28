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Врач назвал самые опасные последствия курения для ЖКТ

Роман Захаров
21:37 28.12.2021
По словам гастроэнтеролога Петра Ткаченко, курение может вызывать такие проблемы как спазм сфинктера одди и панкреатит.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: pixabay
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Почти все люди знают, что курение наносит непоправимый вред нашему здоровью. Однако многие полагают, что эта пагубная привычка представляет опасность только для легких человека. Специалисты же утверждают, что сфера негативного влияния табачного дыма куда шире. О том, по каким еще органам бьет курение, в беседе со «Звездой» рассказал гастроэнтеролог Петр Ткаченко.

Медик, в частности, предупредил курильщиков, что их пристрастие способно разрушать пищеварительную систему, и рассказал, к каким именно последствиям для желудочно-кишечного тракта приводят сигареты.

«Курение - это один из ведущих факторов риска, наряду с алкоголем. Курение вызывает спазм сфинктера одди... Из-за этого могут быть проблемы. Например, панкреатит. Желчь может попадать в поджелудочную железу и вызывать воспаления, и активировать ферменты поджелудочной железы, в результате чего она будет сама себя, условно говоря, переваривать. Плюс у курильщиков, кто долго курит, есть зависимость: они когда бросают курить, у них запоры начинаются. Нарушается нормальная функция перистальтики кишки», - предупредил врач о последствиях курения.

Ранее руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Министерства здравоохранения РФ Маринэ Гамбарян сообщила, что курение в раннем возрасте может вызвать необратимые негативные последствия для становления и развития организма.

Главный внештатный психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения и Минздрава РФ Евгений Брюн, в свою очередь, рассказал, что курение в жару наносит непоправимый вред здоровью человека и более опасно, чем употребления табака в обычные дни

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